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В Краматорске создадут клубы по обучению рыболовству

Сегодня, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Школу по рыбной ловле для детей и взрослых откроют в Краматорске.

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, на этой неделе ОО «Клуб рыбаков Украины – UaFishingClub» и управление по гуманитарным вопросам Краматорского горсовета подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения планируют создать клубы по обучению любительскому и спортивному рыболовству для всех желающих, чтобы объединить детей и взрослых с общими интересами.

Ожидается, что инициатива поможет в психологической и социальной адаптации людям с инвалидностью, ветеранам АТО и детям из малообеспеченных и неполных семей.

С помощью рыболовства будут проводить благотворительные и гуманитарные акции, эко-фестивали, рыболовные соревнования, тематические конкурсы, учебные курсы по рыбалке, а также другие мероприятия, которые популяризируют здоровый образ жизни и бережное отношение к природе и окружающей среде.


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