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Партия Порошенко сменила название перед выборами

Сегодня, 16:37 citynews.net.ua | Напечатать

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменила название на "Европейская Солидарность". Такое решение принял съезд партии 24 мая, сообщает пресс-служба политической силы.

По данным пресс-службы, предложение о смене названия было выдвинуто во время Форума ГО "Солидарное дело громад", который состоялся при участии Петра Порошенко.

Во время выступления на форуме гражданских активистов Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые люди.


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