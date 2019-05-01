Епифаний выступил с заявлением по итогам синода

В митрополичьем доме Собора Святой Софии в Киеве состоялось заседание священного синода православной церкви Украины. В заседании приняли участие все члены священного синода, сообщает пресс-служба ПЦУ.

После синода блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что почетный патриарх Филарет не изменил свою точку зрения относительно существования Киевского патриархата.

"Мы обсудили ситуацию и те заявления, которые были (Филарета, - ред.), которые он обнародовал, он это все говорил на синоде. Патриарх Филарет настаивает, что КП существует. Киевский патриархат не снят с регистрации, хотя юридически и фактически его нет, он лег в основу ПЦУ", - пояснил Епифаний.

При этом Епифаний подтвердил, что Филарет продолжает контролировать богатую Киевскую епархию и все ее поступления.

"Была договоренность еще перед Объединительным собором о том, что те епархии и приходы, которые находились у того или другого архиерея, останутся и дальше подчиняться ему. Епархия города Киева и приходы, подчинявшиеся ему до 15 декабря, остаются в его составе. А именно из этих приходов, монастырей являются основные доходы ", - сказал предстоятель ПЦУ.

В пресс-службе ПЦУ сообщили, что на синоде архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор был назначен председателем Синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор - председателем Синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий - председателем Института церковной истории

Было определено, что в течение месяца должна завершиться регистрация уставов управлений епархий ПЦУ. Также начат процесс регистрации новой редакции уставов монастырей и духовных учебных заведений ПЦУ. Согласно каноническому порядку зарубежные визиты, в частности паломничества, должны осуществляться архиереями по благословению предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Епифания.

Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу. Вместе с тем им разрешено в исключительных случаях с благословения церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

"Было принято решение о праздновании в 2019 г. 30-летия возрождения украинской автокефальной православной церкви (19 августа 1989 г.). Ранее избранный во епископа архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен на епископа Ольвийского и на правах викария предстоятеля УПЦ будет заниматься грекомовною паствой в Украине", - говорится в сообщении.

Было разъяснено, что согласно установленного порядка за богослужением во всех храмах УПЦ (ПЦУ) должны возвышатьимя блаженнейшего митрополита Епифания и правящего архиерея епархии.