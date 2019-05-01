Зеленский и Меркель обсудили нормандский формат

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

"Обе стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате. Они договорились по этому и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении.

Напомним, 20 мая Меркель выразила поддержку Зеленскому и пригласила его посетить Берлин с официальным визитом. В федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".