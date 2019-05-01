Украинский политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку. Об этом со ссылкой на его мать Тамару на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Татьяна Щур.

«Сегодня позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвение! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем. Голодовка Стаса - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому Президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы», – написала она.