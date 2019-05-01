Венецианская комиссия проанализирует закон о языке

Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, получила запрос и проанализирует закон о функционировании украинского языка как государственного, сообщает «Европейская правда».

«Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации 22 мая.

Мониторинговый комитет ПАСЕ возглавляет британский консерватор Роджер Гейл.