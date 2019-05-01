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В Харькове 2-летний малыш выпал с шестого этажа

Сегодня, 15:47 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове 2-летний малыш выпал с шестого этажаВ Харькове 2-летний мальчик выпал с балкона шестого этажа многоэтажки. Ребенок остался жив только благодаря случайному прохожему, который попытался подхватить малыша.

Происшествие произошло сегодня, 23 мая, на улице Бучмы. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 7:56, передает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что 2-летний мальчик, проснувшись утром, решил поиграть на балконе. В это время его 6-летний брат и родители еще спали.

Одна из игрушек перелетела через перила и ребенок залез на подоконник, чтобы ее достать. Потянувшись за игрушкой, мальчик не удержал равновесие и выпал из балконного окна шестого этажа.

Случайный прохожий, 50-летний мужчина, попытался поймать ребенка, благодаря его действиям мальчик остался жив.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу скорой неотложной помощи, где он был прооперирован. Местные СМИ сообщили, что ребенок получил перелом бедра.

Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.


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