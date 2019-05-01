Боевики сегодня обстреляли позиции ООС возле Николаевки и Старогнатовки

Российско-оккупационные войска дважды обстреляли военных Объединенных сил на Донецком направлении. Потерь в результате обстрелов нет.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два вражеских обстрелы на Донецком направлении", - заявил пресс-секретарь.

По словам Мотузяника, под вражеский огонь попали опорные пункты подразделений Объединенных сил недалеко от Николаевки и Старогнатовки. Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска применяли комплексы ПТРК и станковые противотанковые гранатометы. Огонь оккупантами велся по направлению населенных пунктов Докучаевск и Новоласпа.

По предварительной информации, с начала текущих суток боевых потерь в рядах украинских войск нет.