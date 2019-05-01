Порошенко прокомментировал открытые уголовные производства

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал открытые против него уголовные производства. Как заявил экс-глава государства во время посещения фестиваля «Книжковий Арсенал», он считает это началом избирательной кампании накануне парламентских выборов, сообщает «Сегодня».

«Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона "О языке". Я готов нести за это ответственность. И атака, которая сейчас происходит, уголовное дело по Керченскому проливу – это атака на армию, уголовное дело по Томосу – это атака на веру, уголовное дело по закону "О языке" – это атака на язык. Все четко по программе. Но ничего у них не получится, потому что мы вместе, и мы сильны», – сказал Порошенко.