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Дело Укроборонпрома: к ответственности привлекли трех сотрудников НАБУ

Сегодня, 17:55 citynews.net.ua | Напечатать

Троих сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, которые являются фигурантами переписки относительно коррупции в государственном концерне «Укроборонпром», привлечены к дисциплинарной ответственности.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"Двоим сотрудникам - руководителю Главного подразделения детективов и детективу - объявлен выговор. К первому заместителю директора Национального бюро применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Соответствующие приказы директор Национального бюро Артем Сытник подписал 17 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о привлечении к дисциплинарной ответственности было принято после проведения Управлением внутреннего контроля служебного расследования. В ходе расследования проверялись факты возможных неправомерных действий работников НАБУ, сведения о которых содержала переписка, обнародованная журналистами программы Bihus.info. После этого выводы служебного расследования УВК предоставило Дисциплинарной комиссии.

Учитывая общественный резонанс, заседание последней проходило в открытом формате - с участием представителей Совета общественного контроля при НАБУ и международных партнеров, информируют в ведомстве.

В конце концов на основании предоставленных материалов комиссия рекомендовала привлечь к ответственности троих сотрудников Национального бюро, а именно: объявить выговоры первому заместителю директора НАБУ, руководителю Главного подразделения детектива и детектива.

 «Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалы переписки, неподобающе выполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовывали работу с лицами, сотрудничают со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу только ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание », - цитирует пресс-служба директора НАБУ Артема Сытника.

Он также пообещал усилить контроль за соблюдением правил этического поведения и выполнением должностных обязанностей сотрудников. Кроме того, будет усилен контроль и за соблюдением существующих требований к конфиденциальной сотрудничества, а сам порядок такого взаимодействия будет усовершенствован с учетом приобретенного опыта и международной практики, отметили в Бюро.


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