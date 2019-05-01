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Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передадут в суд Днепропетровской области

Сегодня, 17:06 citynews.net.ua | Напечатать

Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передадут в суд в Днепропетровской области - в Покровский районный суд. Об этом сообщил адвокат председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко, передает "Радио Свобода".

По его словам, информация об этом была обнародована на заседании в Херсонском городском суде. Сторона обвинения сообщила, что обратилась в Верховный суд с ходатайством о передаче дела по подсудности и тот его удовлетворил.

"Основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Как лицо, которое участвовало во всех предыдущих заседаниях, хочу отметить, что ранее эти лица отмечали совсем другие адреса проживания. Лишь один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно", - сказал адвокат.

Он добавил, что дело было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Обычно в таких случаях, говорит Дмитрий Ильченко, проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.


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