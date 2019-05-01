Украина возобновила транзит российской нефти в Европу

Украина возобновила транзит российской нефти в ЕвропуСегодня, 15:29
"Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей транспортировки в направлении европейских потребителей.
Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.
По данным пресс-службы, это произошло утром 21 мая.
В то же время готовность принимать нефть подтвердили на приемно-раздаточному участке "Фенешлитке" (Венгрия).
"Таким образом "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", - говорится в сообщении.