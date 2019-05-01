Украина возобновила транзит российской нефти в Европу

"Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей транспортировки в направлении европейских потребителей.

Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы, это произошло утром 21 мая.

В то же время готовность принимать нефть подтвердили на приемно-раздаточному участке "Фенешлитке" (Венгрия).

"Таким образом "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", - говорится в сообщении.