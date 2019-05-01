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Сенцов в разговоре с правозащитницей спрашивал о Зеленском

Сегодня, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

Российская правозащитница Зоя Светова сообщила, что разговаривала по телефону с Олегом Сенцовым, который "был бодр" и сообщил, что скоро выйдет новая книга его рассказов.

Об этом Светова написала на своей странице в Facebook.

"Только что поговорила по телефону с Олегом Сенцовым. Он передавал всем большой привет. И особый привет Андрею Звягинцеву (российский кинорежжисер - ред.). Сказал, что скоро выйдет новая книга его рассказов. Был бодр, подтрунивал надо мной, как всегда. Интересовался новым президентом Украины, то есть, спрашивал, что я о нем думаю. Вот как-то так", - написала правозащитница.

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20-ти годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Задержанный вместе с ним активист Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги на севере России, Кольченко находится в колонии города Копейск на Урале.

После 145 дней голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, Сенцов «письменно согласился на прием пищи». Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления».

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой.


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