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Мэры Харькова и Одессы собрались "влить новую кровь в Верховную Раду"

Сегодня, 09:19 citynews.net.ua | Напечатать

Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов объявили, что "поведем в новый парламент партию". Об этом Кернес сообщил на своей Фейсбук-странице.

"Да, подтверждаю - мы, с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый Парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить", - сообщил Кернес.

Одновременно он подчеркнул, что "мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы". 

"Наша задача – не политическая карьера. Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли люди, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения этих проблем", - заявил Кернес. 

"Сделаем не только Харьков, но и Украину лучше!", - заключил он


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