В Мариуполе создадут второе мобильное подразделение Консультативной миссии ЕС

Второе мобильное подразделение Консультативной миссии Европейского Союза в Украине создадут в Мариуполе. Об этом сообщил заместитель председателя Консультативного миссии ЕС Фредерик Весслау, - передает УНН.

«Его деятельность будет сосредоточена в Восточной, Юго-Восточной части Украины. Мы думаем, он будет сосредоточен на Мариуполе, но не только. Заниматься это подразделение будет целым рядом вопросов и направлений, по которым в целом ведет свою деятельность Консультативная миссия – это сотрудничество с местными органами полиции, прокуратуры, службы безопасности и другими», - сказал дипломат.

Фредерик Весслау отметил, что открытие нового мобильного подразделения связано с продолжением мандата и увеличением бюджета миссии.

«Мы рады тому факту, что мандат миссии был продлен. Этот мандат теперь будет составлять 2 года, ведь предыдущий длился 18 месяцев. Наша деятельность в новой фазе начинается с 1 июня. Также было на 25% увеличен бюджет нашей миссии, а также увеличение количества сотрудников. По направлениям нашей деятельности – в основном мы продолжим то, что было начато, - рассказал он.

По словам дипломата, миссия будет вести более активную деятельность в сотрудничестве с Национальной гвардией, а также заниматься пограничными вопросами и другими направлениями.