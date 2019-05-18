Порошенко на прощание обратился к украинцам

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне инаугурации нового президента.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством», - отметил Порошенко.

По его словам, «сегодня Украина в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели».

«Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, «Новороссию» - похоронили», - добавил он.

Порошенко напомнил о достижениях и извинился «за болезненные реформы».

«Для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу», - отметил он.

Владимиру Зеленскому Порошенко пожелал успешного президентства.

«Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе», - заявил Порошенко.

По его словам, смена власти является признаком принадлежности Украины к европейской цивилизации.

При этом он снова заявил, что остается в политике, поскольку "положительные изменения, там, где они есть, еще не стали необратимыми».

«Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве... Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах», - отметил Порошенко.

Он добавил, что ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций мало, и для движения к ЕС и НАТО нужна повседневная тяжелая работа.

«Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки, - резкие или ползучие, явные или скрытые - вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор», - отметил 5-й президент.