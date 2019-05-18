» » Порошенко на прощание обратился к украинцам

Порошенко на прощание обратился к украинцам

Вчера, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне инаугурации нового президента.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством», - отметил Порошенко.

По его словам, «сегодня Украина в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели».

«Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, «Новороссию» - похоронили», - добавил он.

Порошенко напомнил о достижениях и извинился «за болезненные реформы».

«Для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу», - отметил он.

Владимиру Зеленскому Порошенко пожелал успешного президентства.

«Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе», - заявил Порошенко.

По его словам, смена власти является признаком принадлежности Украины к европейской цивилизации.

При этом он снова заявил, что остается в политике, поскольку "положительные изменения, там, где они есть, еще не стали необратимыми».

«Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве... Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах», - отметил Порошенко.

Он добавил, что ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций мало, и для движения к ЕС и НАТО нужна повседневная тяжелая работа.

«Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки, - резкие или ползучие, явные или скрытые - вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор», - отметил 5-й президент.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:58

Суд заочно арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Вчера, 18:26

С 20 по 26 мая: Новый график работы мобильных офисов «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской областях

Вчера, 15:46

В Украине планируют урегулировать деятельность риелторов

Вчера, 14:16

В ОРДЛО местным боевикам обещают высокие зарплаты за гражданство РФ

Вчера, 14:13

На Донбассе от начала суток ранили украинского военного

Вчера, 13:15

В оккупированном Хрустальном мужчина до смерти избил знакомого

Вчера, 12:09

Детям полицейских устроили экскурсию по соляным шахтам Соледара

Вчера, 10:46

Владимир Зеленский распустил Верховную Раду

Вчера, 10:33

Владимир Зеленский принес присягу президента Украины

Вчера, 10:15

В Северодонецке на здании Луганской ОГА показывают прямую трансляцию инаугурации (фотофакт)

Вчера, 10:04

Инаугурация Владимира Зеленского (прямая трансляция)

Вчера, 09:06

Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный

Новости Украины:

Вчера, 18:54

Президент Грузии призвала объединить позиции с Украиной по курсу на членство в НАТО

Вчера, 15:46

В Украине планируют урегулировать деятельность риелторов

Вчера, 15:44

Суд арестовал руководителя Госслужбы занятости

Вчера, 14:16

В ОРДЛО местным боевикам обещают высокие зарплаты за гражданство РФ

Вчера, 13:29

Большие супермаркеты обязали установить туалеты

Вчера, 13:11

В Житомире сгорела АЗС, есть пострадавшие

Вчера, 12:53

В Мариуполе создадут второе мобильное подразделение Консультативной миссии ЕС

Вчера, 11:15

Полторак подал в отставку

Вчера, 10:30

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Вчера, 10:08

Порошенко на прощание обратился к украинцам

18-05-2019, 21:05

Сегодня состоится финал Евровидения-2019

18-05-2019, 18:48

Инаугурация Зеленского: где в Киеве ограничат движение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 