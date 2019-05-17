Сегодня состоится финал Евровидения-2019

Финал песенного конкурса «Евровидение-2019» состоится сегодня, 18 мая.

Трансляция начнется в 22 часов по киевскому времени.

Последовательность финалистов 26 стран-участниц такова: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

Напомним, Украина в этом году участия в песенном конкурсе не принимает, соответственно, голосовать украинцы за своих фаворитов тоже не смогут.