В Киеве 19 мая изменится движение общественного транспорта

В Киеве 19 мая изменится движение общественного транспортаСегодня, 17:38
В Киеве в воскресенье, 19 мая, измениться движение общественного транспорта в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Таким образом, 19 мая с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы на Софийской площади с соответствующим запретом движения всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской), вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.
До окончания мероприятий движение транспорта организуется следующим образом:
троллейбусы маршрута № 6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
автобусы маршрута № 24 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";
автобусы маршрута № 114 - на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".