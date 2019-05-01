В Киеве 19 мая изменится движение общественного транспорта

В Киеве в воскресенье, 19 мая, измениться движение общественного транспорта в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, 19 мая с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы на Софийской площади с соответствующим запретом движения всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской), вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

До окончания мероприятий движение транспорта организуется следующим образом:

троллейбусы маршрута № 6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусы маршрута № 24 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";

автобусы маршрута № 114 - на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".