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В Бахмуте возле школы нашли гранату

Сегодня, 17:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Бахмуте рядом с территорией школы №18 был обнаружен предмет, внешне похожий на ручную гранату.

Об этом сообщает местный сайт 06274.

По словам очевидцев, опасный предмет 16 мая нашел заместитель директора школы.

На место происшествия были вызваны полицейские и взрывотехники.

Правоохранители установили, что данный предмет – это корпус от гранаты РГД – 5 без запала. В школе эвакуация не проводилась.

Находка передана взрывотехникам для дальнейшей утилизации.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР. Проводится проверка


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