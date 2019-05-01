Житель Донетчины получил 8 лет тюрьмы из-за гибели 10 спецназовцев во время АТО

В Запорожской области районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Шахтерска Донецкой области Николая Бутрименко. По данным обвинения, он причастен к гибели 10 бойцов спецназа в ходе АТО в июле 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Экс-депутат Шахтерского райсовета от Партии регионов Бутрименко обвинялся в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Согласно приговору, обвиняемый признан виновным только в финансировании терроризма. Суд не смог доказать, что Бутрименко участвовал в теракте.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества.

Cрок заключения Бутрименко пересчитан по «закону Савченко» (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания).

Таким образом, осужденному осталось находится под стражей около 1 года.

Согласно информации СМИ, 23 июля 2014 года мужчина предложил украинским военным переночевать в его ангаре, а сам доложил об их позициях боевикам «ДНР».

Боевики расстреляли 10 и ранили 5 украинских спецназовцев.

Бутрименко был задержан украинскими военными в ходе спецоперации на линии разграничения в Донецкой области в июне 2016 года.