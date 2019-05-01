Порошенко одобрил подготовку к запуску сетей 5G

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах для внедрения системы мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом говорится в сообщении Администрации президента в Facebook.

Порошенко отметил, что Украина внедрила стандарты связи 3G и 4G в течение пяти лет, в то время как большинству других стран потребовалось более 10 лет.

"Сегодня, во всемирный день радиосвязи, у нас историческое событие: понимая, что связь 5G в 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю сегодня указ президента, который четко определит график запуска связи пятого поколения в 2020 году и в Украине", - добавил Порошенко.