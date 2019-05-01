В Краматорске сотрудникам закрытого госучреждения за 6 лет так и не выплатили зарплату

Сотрудникам ликвидированного в Краматорске научно-исследовательского учреждения «Центр производительности Министерства социальной политики Украины» должны 500 тыс. грн заработных плат.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Она провела рабочее совещание с государственным секретарем Министерства социальной политики Украины Виктором Иванкевичем, председателем Государственной службы Украины по вопросам труда Романом Чернегой и заместителем министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланой Глущенко. Поводом стало обращение бывших работников ликвидированного в 2013 году государственного научно-исследовательского учреждения «Центр производительности Министерства социальной политики Украины».

«На момент ликвидации учреждения перед работниками существовала задолженность в 0,5 млн грн. За 6 лет после ликвидации, ситуация с выплатой средств не сдвинулась с места и люди до сих пор ждут восстановления их прав. Ликвидированное учреждение не имеет на балансе никакого имущества, за реализацию которого можно было бы покрыть долг», – сообщила Денисова.

«Мы договорились, что Министерством социальной политики будет подготовлено обращение в правоохранительные органы, потому что усматриваются неправомерные действия со стороны бывшего руководства учреждения», – отметила омбудсмен.

По ее словам, проблема погашения задолженности по заработной плате в Украине является системной. «На сегодня эта сумма превышает 2 млрд грн, из которых почти 40% – долг со стороны государственных предприятий. Об этом я указывала в своем ежегодном докладе, и мы предоставили соответствующие рекомендации. Однако правительством не приняты системные меры с целью ее преодоления. Несмотря на прогрессирующий рост задолженности по заработной плате, за последние 1,5 года не прошло ни одного заседания Комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсий, стипендий и других социальных выплат», – заявила Денисова.