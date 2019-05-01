На монетизацию субсидий правительство ушло почти 6 миллиардов

Правительство направило на монетизацию субсидий 3,4 млн домохозяйств 5,7 млрд грн, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Люди имеют государственную поддержку на оплату услуг. Это важно. Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлено 5,7 млрд грн, - сказал Гройсман. - Это деньги людей. Нужно, чтобы люди получали средства и понимали цену и стоимость услуг».

Глава правительства подчеркнул, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется, по его словам, уже с октября текущего года.