Япония дает Украине почти $3 миллиарда

Правительство Японии предоставляет Украине $2,82 млн для удовлетворения гуманитарных потребностей, поддержки уязвимых слоев населения и восстановления восточных областей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко во время пресс-конференции с Чрезвычайными Полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи и координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

«Япония – стратегический партнер Украины, системно нас поддерживает. Мы говорим не только о технической помощи, которая предоставляется уже много лет правительством Японии, но и о кредитных средствах и макрофинансовой поддержке. В первую очередь я говорю о кредите в размере 1,1 млрд долл, который был предоставлен в 2015 году, на модернизацию Бортнической станции аэрации (БСА). Это огромный проект, где вовлечены очень классные, амбициозные технологии, инновации и главное - созданы прекрасные финансовые условия. Ведь кредит на 40 лет, с каникулами в 8 лет, дал возможность эффективно внедрять мощный инвестиционный проект. Также, начиная с 2014 года, было предоставлено 400 млн долл. макрофинансовой помощи. Это кредитные средства, поступившие в бюджет Украины для финансовой стабилизации», - отметил Зубко.

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Такаши Кураи сказал, что Япония активно поддерживала Украину еще со времен обретения независимости в ее попытках реформировать страну и провести демократизацию.

По его словам, совокупный объем финансирования со времен независимости Украины составил 3,1 млрд долл. А со времени Революции достоинства поддержка только усилилась и сейчас она составляет 1,87 млрд долл.

«Эта поддержка, которую оказывает правительство Японии, является чрезвычайно важной для того, чтобы изменить ситуацию в Донбассе. С 2015 года ООН, за счет средств, предоставленных Японией, смогла восстановить более 30 социальных объектов и другой инфраструктуры. Это мосты, насосные станции, лечебные учреждения, реабилитационные центры, школы. В этом же году, в рамках помощи, предусмотрены гранты для малого и среднего бизнеса на создание стартапов. Также мы планируем провести ремонты зданий для тех, кто вернулся, и для жителей поселений, расположенных вдоль линии разграничения», - отметил Оснат Лубрани Координатор системы ООН в Украине.

Предоставленный транш в размере 2,82 млн долл. будет направлен на удовлетворение гуманитарных потребностей, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и закупку медицинского оборудования для госпиталя Министерства обороны.

Помощь будет оказываться в рамках четырех проектов, которые внедряют агентства системы ООН в Украине, в частности Программа развития ООН (ПРООН), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).