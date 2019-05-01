В Харьковской области произошел взрыв

В Харьковской области в поселке Эсхар Чугуевского района произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что 37-летний мужчина разжег костер на огороде неподалеку домовладений и бросил в огонь снаряд времен Второй мировой войны, который нашел накануне.

"В результате действий мужчины произошел взрыв и он получил многочисленные повреждения лица и тела. Потерпевший был доставлен в районную больницу, однако скончался во время реанимационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.