В Раде в нардепа бросили петлю для виселицы Вчера, 16:17 citynews.net.ua | Напечатать Народный депутат Сергей Бондарь бросил веревочную петлю своему коллеге Сергею Каплину в сессионном зале Верховной Рады. Инцидент произошел в ходе обсуждения парламентом даты проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Другие новости по теме: Фракция БПП будет голосовать за инаугурацию Зеленского 20 маяКомитет Рады принял решение по инаугурации ЗеленскогоГеращенко: Рада не будет затягивать с инаугурацией ЗеленскогоВ Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского 19 маяВ Раде сняли именную табличку с места Мосийчука