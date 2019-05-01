САП подозревает Лещенко в получении взятки в виде квартиры

САП подозревает Лещенко в получении взятки в виде квартирыВчера, 15:39
Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство в отношении народного депутата Украины Сергея Лещенко.
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
В САП ссылаются на появление в СМИ публикаций о Лещенко, в частности, о покупке элитной квартиры в центре столицы за взятку. Согласно информации СМИ, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, влияние на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве.
"С целью проверки изложенных в публикации фактов прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и вызван на допрос народный депутат Украины Сергей Лещенко", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП будет осуществлять процессуальное руководство.