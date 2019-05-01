В Краматорске откроют скульптуру, посвященную Марии Примаченко

Открытие скульптурной композиции «Птицы Марии», посвященной художнице Марии Примаченко, пройдет в Краматорске 18 мая, - сообщает «Восточный проект».

Открытие скульптуры «Птицы Марии» краматорского мастера Вячеслава Гутыри состоится 18 мая в 18.00 на улице Марии Примаченко.

По словам куратора и идейного вдохновителя Фестиваля аматорского искусства им. Марии ПримаченкоИрины Сергиенко, на открытие скульптурной композиции приедет сын Марии Примаченко – Петр, и внучка художницы – Мария Примаченко. Также в мероприятии примут участие: автор скульптуры Вячеслав Гутыря и его коллеги – Сергей Лаушкин и Миклош Штец.