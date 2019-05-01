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На западе Украины ожидаются сильные ливни

Сегодня, 09:49 citynews.net.ua | Напечатать

Погода в Украине в ближайшие дни значительно ухудшится, в частности, в западной части ожидаются сильные дожди и подтопления. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы до 20 м/с. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Закарпатской областях и в Карпатах пройдут сильные дожди.

Кроме того, из-за сильных дождей в ближайшие дни ожидаются подъемы уровней воды:

на реках Закарпатья на 0,3-1,0 м, в нижних течениях до 1,5 м; на малых водотоках - краткосрочное повышение уровней воды на 0,5-1,0 м;

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2-1,0 м; на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,3-1,3 м. Подъемы уровней воды будет проходить без негативных последствий;

на реках бассейнов Западного Буга (Львовская, Волынская области), Припяти (Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Житомирская области), Ужа, Тетерева (Житомирская, Киевская области) на 0,1 - 0, 5 м; на реке Стыр, ниже Хринницкого водохранилища, на 0,2-0,8 м, на отдельных участках рек - дальнейшее затопление заводей, возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий.

В Карпатах после сильных ливней возможно образование значительного стока и локальных селевых потоков.


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