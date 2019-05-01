В Украине возобновили работу по программе «Доступное жилье»Вчера, 19:09
В Украине начали реализацию программы «Доступное жилье» в текущем 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.
«Начался этап практической реализации программы предоставления государственной поддержки для обеспечения граждан доступным жильем в 2019 году», – говорится в сообщении.
Так, 14 мая состоялось заседание комиссии по рассмотрению предложений по формированию перечня лиц, претендующих на получение государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья и перечня лиц, которые в текущем году получат указанную государственную поддержку.
Как сообщается, утвержден первый в этом году перечень получателей господдержки в размере 30 и 50 процентов. В перечень вошли 9 семей из Винницкой, Волынской, Луганской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева. В этих девяти семьях проживает 21 человек. Общая сумма государственной поддержки, которая будет предоставлена указанным участникам программы, составляет 2,382 млн грн.
«Согласно поступлению финансирования, реализация программы "Доступное жилье" будет продолжена. Госмолодежьжилье как открытый и прозрачный сервис для граждан будет информировать о ходе реализации программы», – подытожили в организации.