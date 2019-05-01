В Украине возобновили работу по программе «Доступное жилье»

В Украине начали реализацию программы «Доступное жилье» в текущем 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

«Начался этап практической реализации программы предоставления государственной поддержки для обеспечения граждан доступным жильем в 2019 году», – говорится в сообщении.

Так, 14 мая состоялось заседание комиссии по рассмотрению предложений по формированию перечня лиц, претендующих на получение государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья и перечня лиц, которые в текущем году получат указанную государственную поддержку.

Как сообщается, утвержден первый в этом году перечень получателей господдержки в размере 30 и 50 процентов. В перечень вошли 9 семей из Винницкой, Волынской, Луганской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева. В этих девяти семьях проживает 21 человек. Общая сумма государственной поддержки, которая будет предоставлена ​​указанным участникам программы, составляет 2,382 млн грн.

«Согласно поступлению финансирования, реализация программы "Доступное жилье" будет продолжена. Госмолодежьжилье как открытый и прозрачный сервис для граждан будет информировать о ходе реализации программы», – подытожили в организации.