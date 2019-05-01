Порошенко наградил орденом директора завода, подозреваемого в завладении 93 млн грн

Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора «Днепропетровского стрелочного завода» Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 млн грн ($3,6 млн) «Укрзализныци». Об этом пишет "Громадське".

Указ о присвоении ордена подписан президентом 4 мая.

Орден Ярослава Мудрого в Украине дают за выдающиеся заслуги в «государственном строительстве», укреплении авторитета страны, развитии авторитета, экономики, науки и тому подобное.

На ордене V степени есть надпись «Мудрость, честь, слава».

Как пишет издание, 15 января Тараненко и еще 6 должностных лиц стали подозреваемыми в деле о завладении 93 миллионами «Укрзализныци». По версии следствия, они в течение двух лет организовывали закупку стрелочной продукции по завышенным ценам и привлекали предприятия-посредники. Таким образом они получили деньги филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» на сумму около 93 миллионов гривен. 5 февраля суд наложил арест на ряд имущества Тараненко, отмечает «Слово и Дело». А именно на нежилое помещение, часть двух квартир, корпоративные права завода «Трансмаш», корпоративные права ООО «Производственно-коммерческое предприятие« ТАКО », счет в ценных бумагах в Райффайзен Банке Аваль, счета в ОТП Банке и ряд счетов в ПриватБанке подозреваемого.

7 мая НАБУ завершило расследование фактов завладения 93,28 миллиона гривен «Укрзализныци» и отправило дело на ознакомление восьми подозреваемым.