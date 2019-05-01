В Мариуполе патрульные остановили пьяного водителя Renault с дипломатической неприкосновенностью

Патрульные в Мариуполе отстранили от управления автомобилем Renault нетрезвого водителя с дипломатической неприкосновенностью вечером 12 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Во время движения по проспекту Мира водитель Renault проигнорировал требование дорожного знака. Во время общения с нарушителем инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения тестов на определение состояния опьянения 58-летний водитель отказался, предъявив патрульным дипломатическую карточку.

"Поскольку, согласно законодательству, полицейские не смогли привлечь к ответственности водителя, они опросили свидетелей и отстранили водителя от управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

Всего этой ночью патрульные составили три протокола на водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Двое нарушителей отказались от прохождения освидетельствования на месте или в медицинском учреждении, результат третьего указал на 1,57 промилле, что почти в 8 раз превышает норму.