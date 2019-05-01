Поток пересекающих линию разграничения через КПВВ в Донецкой области вырос

Пассажиро-транспортный поток через КПВВ на линии разграничения на Донбассе увеличился за минувшие сутки, - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 45700 человек и 5400 транспортных средств», - говорится в сообщении.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находились 215 транспортных средств: «Майорское» - 20/50; «Марьинка» - 0/80; «Новотроицкое» - 15/30; «Гнутово» - 10/10.

Все пункты пропуска на линии разграничения работают в штатном режиме.