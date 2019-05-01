В РФ продлили арест 7 крымскотатарским активистам, задержанным в марте

Судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Владимир Барвин продлил на три месяца, до 15 августа, срок ареста в СИЗО крымскотатарскому волонтеру Шабану Умерову, общественному защитнику Ризе Изетову, волонтеру и активисту Руслану Сулейманову, обвиняемым по второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на активистов, присутствовавших на судебном заседании.

Представители российской ФСБ и прокуратуры настаивали на содержании обвиняемых под арестом в СИЗО. Они заявили, что оставаясь на свободе, фигуранты дела «могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства» или же «продолжать заниматься противоправной деятельностью, посягающей на общественную безопасность». Доказательств своим опасениям обвинение не предоставило.

Защита ходатайствовала о любой другой мере пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО, в частности, о домашнем аресте по месту проживания.

Обвиняемый Шабан Умеров, выступая на суде, заявил, что считает себя «законопослушным гражданином», который «ничего не нарушал». Он отметил, что имеет «проблемы с сердцем, позвоночником и легкими». Умеров добавил, что считает депортацией то, что его перевезли из Крыма, отдалили на сотни километров от того места, где он проживает.

Другой обвиняемый Ризе Изетов сказал суду, что у него нет желания скрываться от российского следствия и что его жена лежит сейчас в роддоме, в Крыму находятся все дорогие ему люди.

Ранее Таганрогский городской суд в Ростовской области России продлил меру пресечения четверым фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», задержанным в ходе массовых обысков в Крыму 27 марта. Сейран Муртаза, Энвер Аметов, Меджит Абдурахманов и Рустем Сейтхалилов будут находиться в СИЗО до 15 августа.