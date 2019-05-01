В школе на Житомирщине распылили газ - 13 детей в больнице

В Житомирской области полиция открыла уголовное производство по факту распыления газа в одной из школ города Коростышева, после чего 13 детей госпитализировали.

Об этом в понедельник сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Правоохранители выяснили, что около 10.40 на перемене между уроками в помещении туалета школы, на третьем этаже кто-то из учащихся распылил неизвестное вещество, которое у присутствующих вызвало раздражение лица и кожи. В местную больницу доставлены 13 школьников, 2005-2009 г.р.", - говорится в сообщении.

По информации полиции, газ распылил учащийся 8 класса, 2005 года рождения.

Предварительная квалификация события - ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность - от штрафа до 5-летнего ограничения свободы. Отмечается, что после проветривания помещения учебный процесс продолжился.