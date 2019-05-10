Житель Николаева торговал оружием и боеприпасами из зоны ООС

Житель Николаева торговал оружием и боеприпасами из зоны боевых действий на Донбассе, правоохранители блокировали сбыт военных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Житель Николаева наладил незаконный канал поставки оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. Покупателей злоумышленник подыскивал среди представителей местных криминальных кругов. Во время обыска по месту жительства дельца правоохранители обнаружили подготовленные к продаже три гранаты Ф-1, две РГД-5 и 450 патронов калибра 5,45 мм», – говорится в сообщении.

«Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к незаконной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленника происходили совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры», – добавили в СБУ.