В ГПУ просят приостановить работы на Институтской

В Генеральной прокуратуре не согласовывали работы на улице Институтской в Киеве на месте следственного эксперимента по делам Майдана и просят их приостановить.

Об этом говорится в сообщении управления спецрасследований Генпрокуратуры в Facebook.

Сообщается, что следователи и прокуроры в уголовном производстве не согласовывали проведение подготовительных и строительных работ на Институтской. В связи с этим руководитель управления специальных расследований Сергей Горбатюк направил письмо замгендиректора по строительству музея Революции достоинства о приостановлении работ на Аллее Героев Небесной Сотни на период до 29 мая для сохранения ландшафта на территории в том виде, в котором он был в 2014.