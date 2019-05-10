Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования сил специальных операций ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море.

Об этом сказано в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой «Канат» и водным путем на скоростных катерах.

«В трюмах и на палубе задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя», - добавили в Генштабе.