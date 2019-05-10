В Донецкой области в результате взрыва погиб мужчина

На Донетчине в результате взрыва неустановленного предмета погиб пожилой мужчина. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Как рассказали спасатели, 12 мая в 16:20 в Службу спасения «101» поступила информация о несчастном случае, который произошел в с. Веролюбовка (Константиновский р-н Донецкой обл.). Взрыв произошел на огороде одного из частных домовладений по ул. Мира. В результате происшествия погиб мужчина 1948 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.