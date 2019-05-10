В Киеве сожгли машину главного редактора канала ТВi

В Киеве в ночь на воскресенье, 12 мая, сожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВi Владимира Егорова. Об этом сам Егоров написал на своей Фейсбук-странице, - сообщает Апостроф.

"Сегодня в 4:30 мою машину подожгли. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", - написал Егоров, опубликовав видео с места ЧП.

Он сообщил, что пожарные прибыли на место оперативно и быстро потушили авто, однако восстановлению машина не подлежит.