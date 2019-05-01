ПриватБанк запустил бесплатные переводы из Польши

ПриватБанк совместно с онлайн-сервисом PayUkraine и MasterCard запустили бесплатные денежные переводы в Украину из Польши. Акция продлится до 10 августа. Об этом сообщает Укринформ.

"ПриватБанк запустил бесплатные денежные переводы в Украину из Польши вместе с онлайн сервисом PayUkraine и MasterCard. В течение трех месяцев, с 10 мая по 10 августа, украинские трудовые мигранты и туристы могут переводить средства на карты ПриватБанка без комиссий", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что бесплатные переводы работают на сайте PayUkraine или в мобильном приложении сервиса. Воспользоваться промокодом PayUkraine могут новые клиенты, которые ранее не пользовались сервисом. Кроме того, среди новых клиентов, которые сделают перевод до конца акции, будет разыгран смартфон Huawei и другие подарки.

PayUkraine - бренд компании PU Group LTD, который предлагает различные решения для осуществления денежных переводов между Польшей и Украиной.