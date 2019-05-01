Украина и Великобритания провели военные учения в Черном море

Украина и Великобритания провели военные учения в Черном мореСегодня, 18:37
Украинский ракетный катер «Прилуки» совместно с британским разведывательным кораблем Echo (H87) провели военные учения в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.
Учения включали задачи по тактическому маневрированию, противовоздушной обороне и тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.
К тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады М-14, который выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.
Также вместе с кораблями отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.
Британский разведывательный корабль Echo прибыл в порт Одессы в рамках двустороннего сотрудничества 6 мая.