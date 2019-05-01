На Киевщине ветеран АТО подорвал себя гранатой

В селе Чупира Белоцерковского района Киевской области ветеран антитеррористической операции покончил с собой, подорвавшись на гранате, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что 36-летний мужчина вернулся из зоны проведения антитеррористической операции два года назад. После чего неоднократно пытался покончить с собой.

После обеда молодой человек попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции. На теле погибшего обнаружена взрывная травма грудной клетки. У тела полицейские обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты.

При проведении неотложного обыска в гаражном помещении сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранату «Ф-1» и запал.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы.

По факту самоубийства открыто уголовное производство. Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии