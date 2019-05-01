Теле- и радиовещание в Донецком регионе под угрозой остановки из-за долгов Концерна РРТ

Объекты Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Донецкой области будут частично отключены от энергоснабжения за задолженность в 1,1 млн грн.

Об этом сообщает отдел по коммуникациям АО "ДТЭК Донецкие электросети".

"К сожалению, многомесячные переговоры, между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов. У компании нет иного выхода, как ограничить энергоснабжение объектов Концерна РРТ в Донецкой области", - говорится в сообщении.

ДТЭК Донецкие электросети призывает руководство Концерна РРТ найти выход из сложившейся ситуации и не допустить отключения.

О возможном отключении объектов компания заблаговременно проинформировала Донецкую облгосадминистрацию, органы Госэнергонадзора и руководство Концерна РРТ.