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Трибунал ООН: Россия обвинила захваченные украинские суда в «тайном вторжении»

Сегодня, 14:56 citynews.net.ua | Напечатать

В своем меморандуме суду Россия заявила, что три захваченные 25 ноября 2018 года украинские военные суда совершили «тайное вторжение в российские территориальные воды». Об этом сказал адвокат украинской стороны, юрист Джонатан Гимблет во время выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает УНН.

«В своем меморандуме от 7 мая Россия описывает миссию трех украинских военных кораблей как "тайное вторжение" в российские территориальные воды. Это просто не тот случай. Миссия судов состояла в том, чтобы идти из украинского порта Одесса в украинский порт Бердянск на северном берегу Азовского моря», - заявил адвокат.

Он сообщил председателю и членам трибунала, что другие украинские суда успешно осуществили такой же проход в сентябре 2018 года, всего двумя месяцами ранее захвата украинских кораблей.

«Россия ссылается на документ, найденный на борту "Никополя", в соответствии с которым, в переводе России, они (украинские суда – ред.) тайно ходят за пределами прибрежных и морских районов патрулирования Черноморского флота России и береговой охраны ФСБ России», - сообщил Гимблет.

По его словам, вице-адмирал Тарасов, присутствующий на слушаниях, сообщил, что цель этого руководства состояла в том, чтобы избежать ненужных провокаций с российскими правительственными судами в течение двух дней, необходимых для достижения Керченского пролива из Одессы.

«Как сообщают украинские военно-морские силы, приближаясь к Керченскому проливу, "Бердянск", связалось по радио с постом российской пограничной службы, а также с администрацией порта в Керчи, чтобы объявить о прохождении трех суден через Керченский пролив», - добавил юрист.

Сегодня в немецком городе Гамбург начались слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Ожидается, что суд примет решение о моряков до конца мая.


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