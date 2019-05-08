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Суд лишил Луценко слова на согласительном совете Рады

Сегодня, 13:42 citynews.net.ua | Напечатать

Окружной административный суд города Киева признал противоправным предоставление слова представителю президента в Верховной раде на заседаниях согласительного совета депутатских фракций. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение принято дело по иску народного депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Власенко к главе Верховной рады Украины Андрею Парубию. В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

"Мотивом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения стало то, что согласно закону Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины", - говорится в сообщении суда.


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