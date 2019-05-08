В Николаеве пьяный мужчина выбросил мать с 7 этажа

Вчера, 9 мая, в Николаеве пьяный мужчина выбросил мать с балкона на 7-м этаже многоквартирного дома, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 22:00 в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что с 7-го этажа дома по проспекту Центральному выпала женщина.

Как выяснили правоохранители на месте происшествия, пострадавшая проживала вместе со своим 35-летним сыном, который часто устраивал ссоры с ней. Будучи изрядно навеселе, мужчина снова устроил ссору, во время которой и столкнул мать с балкона дома.

Сейчас мужчина доставлен в отделение полиции, решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжаются следственные действия.