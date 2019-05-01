В Черногории за попытку переворота осудили двух россиян - возможных агентов Кремля

В Черногории двух пророссийсих политиков приговорили к тюрьме за организацию попытки переворота в день парламентских выборов 2016 года.

Об этом сообщает BBC.

«Суд в Черногории приговорил двух пророссийских оппозиционных политиков к пятилетнему тюремному сроку за попытку свергнуть правительство в октябре 2016 года», - говорится в сообщении.

Суд также признал виновными 12 других подсудимых, среди которых были еще один черногорец, девять сербов и двое россиян - предполагаемых секретных агентов ГРУ.

Предположительные российские агенты Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев получили по 12 и 15 лет тюремного заключения соответственно.

Обвинение утверждает, что заговорщики заручились поддержкой Кремля, чтобы убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича и заблокировать вступление страны в НАТО. Россия назвала расследование переворота абсурдом.