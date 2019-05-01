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Под Павлоградом неизвестные разбили монумент воинам второй мировой войны

Сегодня, 15:28 citynews.net.ua | Напечатать

Под Павлоградом неизвестные разбили монумент воинам второй мировой войныВ Павлоградском районе неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«9 мая в 10:50 по спецлинии «102» поступило сообщение от жителя с. Междуречья Павлоградского района о том, что в ночь с 8 на 9 мая неизвестные лица повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны», - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению правонарушения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).


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