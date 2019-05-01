Под Павлоградом неизвестные разбили монумент воинам второй мировой войны

В Павлоградском районе неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«9 мая в 10:50 по спецлинии «102» поступило сообщение от жителя с. Междуречья Павлоградского района о том, что в ночь с 8 на 9 мая неизвестные лица повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны», - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению правонарушения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).