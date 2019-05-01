Полиция разделила кордоном акции "Демократический топор" и "Бессмертный полк", посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, с целью предотвращения непредвиденных последствий.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает РБК-Украина.

Так, представители полиции встали между участниками маршей "Бессмертный полк" и "Демократический топор".

"Были попытки пройти на встречу. С нашей точки зрения могли быть непредусмотреные последствия. Поэтому их придержали, пока пройдет колонна. Далее они не изъявили желания и разошлись. Это решение было принято мной, чтобы не было непредвиденных последствий. Ведь это две абсолютно противоположные акции", - заявил Корищенко.